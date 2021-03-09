Sivas'ta hedef Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru "100 Üretim ve İstihdam Kapısı" - Son Dakika

Sivas'ta hedef Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru "100 Üretim ve İstihdam Kapısı"

09.03.2021 18:19
Sivas'ta hedef Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta 100 üretim ve istihdam kapısı daha açmaya ant içtiklerini belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta 100 üretim ve istihdam kapısı daha açmaya ant içtiklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve beraberindekiler, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerini büyüten ve yeni üretim alanlarını faaliyete sokan bazı firmaları ziyaret etti.

Ayhan, Bilgin ve Eken, firmaların kapısına, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Hedeflerine Doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı vizyonu kapsamında ilimizde üretim ve istihdam kapısı olarak faaliyetine başlamasından dolayı teşekkür eder, hayırlı kazançlar dileriz." yazılı plaketi monte etti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim 2019'da SİVTAŞ bünyesindeki işletmelerinden biri olan yem fabrikasının temelini atarken bir vizyon ortaya koyduklarını anımsattı.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılında Sivas'ın çok hareketli ve bereketli bir yıl yaşadığını hatırlatan Ayhan, "Bunu taçlandırmak adına da Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında yani 29 Ekim 2023'te '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle, bu vizyonla yola çıktık." ifadesini kullandı.

Sivas'a gelen yatırımcıların her zaman yanında olduklarını aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Bazı firmalar üretime geçti, bazıları inşaat aşamasında, bazıları da ruhsat aşamasında. Üretim aşamasına geçen firmalarımızın kapı girişlerine Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılına atfen bu tabelayı hep birlikte buraya monte etmiş oluyoruz. Şehrimizin moral ve motivasyonunu artırmak, şehrimizin üreten bir şehir olduğunu kamuoyuyla paylaşmak en büyük düsturumuzdu. OSB yönetimi olarak şehrin hedef koymasında, istihdamında, üretiminde adından söz ettiren bir şehir olması için her türlü gayreti seferber ediyoruz. Yatırımcının her zaman yanındayız, derdiyle dertlendiğimizi her daim söylüyoruz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında Sivas'ta 100 üretim ve istihdam kapısı açmaya, bunu kazandırmaya Sivas'ın bünyesinde bunu yeşertmeye ant içtik ve bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Bilgin ise Cumhuriyet'in ilanının 100. yılında Sivas'ta 100 üretim merkezini faaliyete geçirme hedefi koyduklarını belirtti.

Sivas'ı ekonomik olarak büyütmek, istihdam sağlamak adına hem umut verdiklerini hem ortamı güzelleştirdiklerini aktaran Bilgin, "SVS Söve Fabrikasının 44. üretim ve istihdam kapısı olarak adını koymuş olduk. İnşallah bundan sonra da aynı duygularla müteşebbisimizin önünü açarak onları destekleyerek belki maddi olarak bir şey yapamıyoruz ama manevi olarak bürokratik işleri hızlandırarak daha çok istihdam daha çok üretim adına yapılması gereken çalışmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

Eken de firmaların kente hayırlı olmasını diledi.

Salih Ayhan, Cumhuriyet, İstihdam, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hedef Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' - Son Dakika


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