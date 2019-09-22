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Sivas'ta hep beraber yüründü

1 saat önce

Avrupa Hareketlilik Haftası "Beraber Yürüyelim" etkinliği kapsamında Sivas'ta yürüyüş düzenlendi.

Sivas'ta hep beraber yüründü, System.String[]

Avrupa Hareketlilik Haftası "Beraber Yürüyelim" etkinliği kapsamında Sivas'ta yürüyüş düzenlendi.


Yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan,Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, bazı il protokolü üyeleri, öğrenciler ve çok sayıdan vatandaş katıldı. Tren garı önünde başlayan yürüyüş İnönü Bulvarından devam ederek kent meydanında son buldu.


Kent meydanında biten yürüyüşün ardından Vali Salih Ayhan konuşma yaptı. Ayhan, birlikte yürüyelim kavramı adı altında bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle dünyada 48 ülkede, toplamda da 3 bine yakın yerleşim yerinde ve ülkemizde de 81 ilinde aynı anda aynı zaman diliminde bir farkındalık oluşturmak. Birlikte yürüyelim kavramı adı altında bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi. - SİVAS

Ahmet Duman, Salih Ayhan, Avrupa, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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