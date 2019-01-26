Sivas'ta Heyelan
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasında kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sivas
'ın Suşehri
ile İmranlı
ilçeleri arasında kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolunun Akşar
köyü mevkisinde heyelan oluştu. Yağışın ardından gevşeyen dev kaya parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle Karacaören
, Taklak, Polat, Kavşut
, Yoncalı
, Erence, Çamlıdere
, Eskitoprak, Kemallı grup köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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