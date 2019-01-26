Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Heyelan...dev Kayalar 8 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Sivas'ta Heyelan...dev Kayalar 8 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

11 dakika önce

Sivas'ta heyelan...Dev kayalar 8 köy yolunu ulaşıma kapattıSİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesi ile İmranlı ilçesi arasında bulunan Akşar Köyü grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar 8 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta heyelan...Dev kayalar 8 köy yolunu ulaşıma kapattı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesi ile İmranlı ilçesi arasında bulunan Akşar Köyü grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar 8 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Edinilen bilgiye göre Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyü grup yolunda öğle saatlerinde heyelan yaşandı. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar yolu araç ulaşımına kapattı. Yolun kapanması ile 8 köyün Suşehri ile olan araç ulaşımı da kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Akşar, Suşehri, Sivas, Yerel
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