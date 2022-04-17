Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

17.04.2022 16:11
Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasında ulaşımı sağlayan ve heyelan nedeniyle kapanan yolda İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, heyelan nedeniyle ortadan ikiye bölünün stabilize yola tonlarca toprak dolgusu yaptı.

Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasında ulaşımı sağlayan yolda yamaçlardaki karların erimesi nedeniyle 11 Nisan'da heyelan oluşmuş, yolun kapanmasının ardından köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanmıştı.

Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

YORUMLAR
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Kurtlapa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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