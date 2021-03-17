Sivas'ta hırsızlık olaylarını JASAT ekipleri aydınlattı - Son Dakika

Sivas'ta hırsızlık olaylarını JASAT ekipleri aydınlattı

Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatılırken, tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatılırken, tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Gölova ilçesinde çok sayıda bağ evinde yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda evlerden çalınan çok sayıda matkap, hızar ve hırdavat aletlerinin Suşehri ilçesindeki farklı hurdacılara satıldığını tespit etti. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayların şüphelisi olarak tespit edilen O.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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