Sivas'ta hırsızlık olaylarının 3 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Merkeze bağlı Güney, Kartalca ve Hanlı köylerinde çeşitli tarihlerde evden ve bahçeden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), şüpheliler S.D.Ö. (18), O.A. (16) ve T.A'yı (19) yakaladı.

Sivas 'ta 4 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek