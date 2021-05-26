Şüphelilerin çaldıkları 2 havalı tüfek, 1 av tüfeği ve 1 el dedektörü de ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen F.F. ile H.A. gözaltına alındı.

Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde iş yerinden tüfek ve dedektör çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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