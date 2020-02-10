Sivas'ta hissedilir ısı eksi 24 olarak ölçüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta hissedilir ısı eksi 24 olarak ölçüldü - Son Dakika

Sivas'ta hissedilir ısı eksi 24 olarak ölçüldü

6 saat önce

Sivas'ta hissedilen sıcaklık sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü.

Sivas'ta hissedilir ısı eksi 24 olarak ölçüldü, System.String[]

Sivas'ta hissedilen sıcaklık sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü.


Sivas'ta şehir merkezinde günün ilk saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü. Hissedilir sıcaklık ise eksi 24 oldu. Şehrin içerisinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmağın yüzeyi kısmen buz tuttu. Nehrin yüzeyinde buz tabakaları oluştu. Soğuk havanın etkisi ile yollarda oluşan buzlanmalar kazalara neden oldu. Sivas Belediyesi ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen günün ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde kar ve buz temizleme çalışmalarına başladı. Sivas'ta soğuk nedeniyle il genelinde okullar da bir gün süre ile tatil edildi. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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