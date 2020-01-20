Sivas'ta 'hobbit evleri'nde kış güzelliği - Son Dakika

Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nde kış güzelliği

SİVAS'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezi yakınlarındaki Hobbit Köyü'de güzel bir manzara oluşturdu.

Dünden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas'ta aralıklarla devam ediyor. Karla birlikte kentin bir çok yerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri, güzel görüntüsüyle vatandaşların uğrak yeri oldu. Güzel manzarayı fırsat bilenler Paşabahçe'de, Hobbit evlerinin bulunduğu bölgede bol bol fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği mesire alanında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş'tan gezmek için ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Rıdvan Peköz, "Sivas'ın Hobbit evlerini duymuştuk. Merak edip onun için geldik. Kaldık ve çok hoşumuza gitti. Kar yağışıyla daha güzel bir görüntü oldu" dedi.