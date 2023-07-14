Sivas'ta 'Hobbit Oteli' isim hakları ihlali nedeniyle adını değiştirdi - Son Dakika
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Sivas'ta 'Hobbit Oteli' isim hakları ihlali nedeniyle adını değiştirdi

14.07.2023 12:09

Sivas'ta 'Hobbit Oteli' olarak bilinen tesis, ABD'li yapım şirketi The Saul Zaentz Company'den telif ihtarı alınca adını 'Yamaç Evleri' olarak değiştirdi. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da 'Hobbit' isimleri kaldırıldı.

SİVAS'ta, 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek ilki 2015 yılında inşa edilen 'Hobbit Oteli', isim haklarının ihlali nedeniyle ABD'li yapım şirketi The Saul Zaentz Company'den telif ihtarı aldı, tesisin adı 'Yamaç Evleri' olarak değiştirildi. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da 'Hobbit' isimleri kaldırıldı.<İlki 1978 yılında animasyon filmi olarak gösterime giren, 2000'de ise John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerindeki, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilip, Sivas'ta belediye tarafından 2015-2018 yıllarında inşa edilen, bölgede 'Hobbit Evleri' olarak bilinen ve resmi adı 'Hobbit Otel'i olan tesis, telif hakkına takıldı. 1978 tarihli 'Yüzüklerin Efendisi' filminin ABD'li yapımcı şirketi The Saul Zaentz Company, telif hakkı kendilerine ait olan 'Hobbit' isminin kullanılması nedeniyle Türkiye'deki avukatları aracılığıyla noterden ihtarname gönderdi. İhtarnamede, 'Hobbit' isminin 'Yüzüklerin Efendisi' filmiyle özdeşleşen bir isim olduğu ve telif haklarının kendilerinde bulunduğunu belirterek, izinsiz kullanımının mümkün olmadığı vurgulandı. Bunun üzerine bölgenin 'Hobbit Otel' olan ismi 'Yamaç Evleri' olarak değiştirildi. 'Hobbit' olarak adlandırılan internet sitesiyle sosyal medya hesaplarının da tümü değiştirildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Turizm Sivas'ta 'Hobbit Oteli' isim hakları ihlali nedeniyle adını değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 'Hobbit Oteli' isim hakları ihlali nedeniyle adını değiştirdi - Son Dakika
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