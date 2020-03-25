Sivas'ta horoz dövüştüren 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta horoz dövüştüren 18 kişi yakalandı
6 saat önce
Sivas'ta horoz dövüştüren 18 kişi suçüstü yakalandı.
Sivas'ta horoz dövüştüren 18 kişi suçüstü yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, horoz dövüşü ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, 18 kişiyi merkeze bağlı Güllük köyünde horoz dövüştürürken suçüstü yakaladı.
Horoz dövüştürenler hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
Kötü şartlarda bakıldığı ve dövüşlerde kullanıldığı belirlenen 12 horoza el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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