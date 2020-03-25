Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü - Son Dakika

Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü
7 saat önce
SİVAS'ta horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 18 kişiye, cezai işlem uyguladı.
SİVAS'ta horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 18 kişiye, cezai işlem uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler kent yakınlarındaki bir binada horoz dövüşü yaptıran ve izleyen 18 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Dövüştürüldüğü ve kötü şartlarda bakıldığı saptanan 12 horoza ise el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
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