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Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

6 saat önce

Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttıTarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Sivas'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara fidan dağıttı.

Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Sivas'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara fidan dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Sivas Adalet Sarayı bahçesinde denetimli serbestlik yasası kapsamındaki Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler vatandaşlara 300 adet çam fidanı dağıttı. Fidan dağıtım programına Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, adliye personelleri ve hükümlüler katıldı. Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Hükümlüler ile birlikte kampanyaya destek olmak için fidan dağıttıklarını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Milli Ağaçlandırma Günü seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm Türkiye'de saat 11.11'de 11 milyon fidanın topraklar buluşturma projesi kapsamında biz de adliyemizde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından 300 tane fidan dağıttık. Ağaçlar toprakla buluştuğunda her birisi bugün fidan, yarın her birimiz için nefes olacak. Bu ağaçlarımız yarın ülkemizin oksijeni anlamında, ülkemizin zenginliğine büyük katkı sağlayacak. Biz de projeye küçük bir katkımız olsun diye 300 fidanı dağıtıyoruz. Daha sonra da 100 fidanı da daha önce oluşturduğumuz Adalet Ormanımızda hükümlülerimiz ile toprakla buluşturacağız dedi.

Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
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