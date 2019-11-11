Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı
Son Dakika Güncel Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Sivas'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara ve kurum çalışanlarına fidan dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Sivas'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara ve kurum çalışanlarına fidan dağıttı.

Fidan dağıtım programında konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, hükümlüler ile kampanyaya destek olmak için fidan dağıttıklarını söyledi.

"Milli Ağaçlandırma Günü" seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm Türkiye'de saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını dile getiren Uğurlu, "Proje kapsamında adliyemizde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından 300 fidan dağıttık. Ağaçlar toprakla buluştuğunda her biri yarın bizim için nefes olacak. Bu ağaçlarımız yarın oksijen anlamında ülkemizin zenginliğine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Projeye katkı sağladıkları için mutlu olduklarını anlatan Uğurlu, kentteki Adalet Ormanına da hükümlüler ile fidan dikeceklerini ifade etti.

Programa Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, adliye personeli ve hükümlüler katıldı.

Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:35 Kaynak: AA
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