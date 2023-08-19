Arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ile oğlunu öldüren adam cinayeti adım adım planlamış

Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle araları açık olan eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile onun oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeği ile vurup kaçan Ali K.'nin (62) saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiği belirlendi.

BABA İLE OĞLUNU TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Topardıç Köyü Kuşburnu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. önüne çıkarak, yanındaki av tüfeği ile ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrilirken, Hüseyin Ercan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ali K. daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek onu da tüfekle vurarak öldürdü.

ÇİFTE CİNAYETİ ADIM ADIM PLANLAMIŞ

Şüpheli Ali K.'nin, saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiği belirlendi. Eniştesi ve yeğeni ile tarla ekimi konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşayan Ali K.'nin, tarla biçmeye giden baba ve oğlunu takip ettiği, bir ağacın dibinde pusuya yattığı, traktörle buğday taşıyan Hüseyin Ercan'ın aniden önüne çıkıp tüfekle ateş açtığı, ardından da tarlaya gidip Ali Rıza Ercan'ı öldürdüğü saptandı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Şüphelinin olay yerinden bir motosikletle kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin kaçtığı yöne doğru dün ve bugün yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Olay sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen Ali Rıza Ercan ve oğlu Hüseyin Ercan'ın cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Köye götürülen cenazeler burada toprağa verildi.