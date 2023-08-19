Arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ile oğlunu öldüren adam cinayeti adım adım planlamış - Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ile oğlunu öldüren adam cinayeti adım adım planlamış

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:49

Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi ve yeğenini av tüfeği ile vurup kaçan şüphelinin saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelinin baba ve oğlunu takip edip, pusu kurup traktörle buğday taşıyan yeğeni Hüseyin Ercan'ı, ardından da eniştesi Ali Rıza Ercan'ı öldürdüğü tespit edildi. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli her yerde aranıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle araları açık olan eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile onun oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeği ile vurup kaçan Ali K.'nin (62) saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiği belirlendi.

Sivas'ta Arazide Cinayet: Baba ve Oğlu Öldürüldü

BABA İLE OĞLUNU TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Topardıç Köyü Kuşburnu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. önüne çıkarak, yanındaki av tüfeği ile ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrilirken, Hüseyin Ercan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ali K. daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek onu da tüfekle vurarak öldürdü.

Sivas'ta Arazide Cinayet: Baba ve Oğlu Öldürüldü

ÇİFTE CİNAYETİ ADIM ADIM PLANLAMIŞ

Şüpheli Ali K.'nin, saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiği belirlendi. Eniştesi ve yeğeni ile tarla ekimi konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşayan Ali K.'nin, tarla biçmeye giden baba ve oğlunu takip ettiği, bir ağacın dibinde pusuya yattığı, traktörle buğday taşıyan Hüseyin Ercan'ın aniden önüne çıkıp tüfekle ateş açtığı, ardından da tarlaya gidip Ali Rıza Ercan'ı öldürdüğü saptandı.

Sivas'ta Arazide Cinayet: Baba ve Oğlu Öldürüldü

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Şüphelinin olay yerinden bir motosikletle kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin kaçtığı yöne doğru dün ve bugün yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Sivas'ta Arazide Cinayet: Baba ve Oğlu Öldürüldü

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Olay sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen Ali Rıza Ercan ve oğlu Hüseyin Ercan'ın cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Köye götürülen cenazeler burada toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ile oğlunu öldüren adam cinayeti adım adım planlamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ile oğlunu öldüren adam cinayeti adım adım planlamış - Son Dakika
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