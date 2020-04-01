Sivas'ta huzurevi sakinleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Son Dakika

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Sivas'ta huzurevi sakinleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Sivas'ta huzurevinde kalan yaşlılar da destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Sivas'ta huzurevinde kalan yaşlılar da destek oldu.
İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri, aralarında topladıkları yaklaşık 5 bin lirayı kampanyaya bağışladı.
Huzurevi sakinlerinin kampanyaya destekleriyle ilgili çekilen video da sosyal medyada ilgi gördü.
Yaşlılar videoda, "Huzurevi sakinleri olarak biz de Milli Dayanışma Kampanyasına destek veriyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:02 Kaynak: AA
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