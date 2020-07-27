Sivas'ta içme suyu çalışmaları - Son Dakika

Sivas'ta Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması amacıyla Kurt Deresi mevkisinden 4 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı çekiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çimento Fabrikası bölgesinde devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Bilgin, Karşıyaka Mahallesi'nde oluşabilecek su sorununu gidermek amacıyla bölgeye Kurt Deresi mevkisinden 4 kilometre hat çekerek, su takviyesi yapacaklarını belirtti.

Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Üstyapı hizmetlerini götürürken bir şehirde olmazsa olmaz altyapı sorunlarını çözmek için farklı bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Karşıyaka ve Esenyurt mahallelerimizin su sorunu yaşamaması için içme suyu hattı projesini hayata geçiriyoruz. Kısa sürede bu çalışma tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ı daha yaşanılabilir bir şehir yapmak için gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Bilgin, şunları kaydetti:

"Altyapısı, üst yapısıyla, sosyal belediyeciliğiyle kültürel faaliyetleri ile bir bütün halinde çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Altyapısını tamamladığımız alanlarda asfalt, kaldırım çalışmaları, kültür merkezlerini parklarını tamamlayarak şehrimizin her bölgesine hizmet götürüyoruz. Sadece bir bölgeyi değil, 65 mahallemizi de yaşanılabilir kılmak için ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz."