Sivas'ta "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesiyle ihtiyaç sahiplerine iftar veriliyor - Son Dakika

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince başlatılan "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi aileler için iftar sofrası kuruluyor.

Derneğin Başkanı Fatih Deveci, yaptığı yazılı açıklamada, projeye en büyük desteği şehit aileleri ve gazilerin verdiğini belirtti.

İftarlıkların dernek üyesi gazi, şehit aileleri ile gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Deveci, "Projeyle ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını kurup onlardan şehitlerimiz için dua isteniyor. Amaç şehitlerin aziz hatıralarını millete unutturmadan, gelecek nesillere bu vatanın bizlere onlardan emanet kaldığını hatırlatmak. Şehitlerimizin aziz hatıralarıyla gönüllerde buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

İftar sofralarının hayır sahibi vatandaşların ve şehit ailelerinin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Deveci, şunları kaydetti:

"Amacımız vatan için en büyük fedakarlığı yapan şehitlerin hatıralarını daima canlı tutmak. Şehit ailelerimiz de şehit düşen evlatları, eşleri, babaları, kardeşleri için sofralar kuruyorlar. Yaptığımız proje ile şehit ailelerimizin ve gazilerimizin artık alan el değil, veren el olduğunu görüyoruz. Bundan önce kış ayında da ihtiyaç sahibi çocuklarımıza mont ve bot yardımı yapmıştık. Bu tür projelerimizle milletimizin bu vatanın asıl sahibi olan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadığına şahit olduk. Her zaman ve her şartta devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde ve şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."