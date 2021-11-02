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Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

02.11.2021 15:39
Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler F.U, A.Y. ve O.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. ve A.Y. tutuklandı, O.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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