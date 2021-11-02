Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüpheliler F.U, A.Y. ve O.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. ve A.Y. tutuklandı, O.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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