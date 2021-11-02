Sivas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. ve A.Y. tutuklandı, O.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler F.U, A.Y. ve O.T'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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