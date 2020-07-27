Sivas'ta İHH 6 bin 500 aileyi bayram öncesi sevindirdi - Son Dakika

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca 6 bin 500 aileye giysi yardımı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında bayram öncesi yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

İHH ve gönüllüler tarafından temin edilen bayramlık kıyafetlerin dağıtımına başladıklarını belirten Zileli, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da yetim, ihtiyaç sahibi ve mülteci ailelerin ve çocukların yüzünü güldürmek, onların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek için çalışıyoruz. Ailelerimizin bayramda mutluluklarına ortak olmak için gece ve gündüz demeden kadın kollarımız, yetim birimimiz, genç iHH, arama kurtarma birimimiz ve daha da önemlisi gönüllü elçilerimizle birlikte çalışıyoruz." dedi.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İHH'nın kurban bağışlarını da kabul edeceğini aktaran Zileli, hayır sahiplerine teşekkür etti.