Sivas'ta ihracat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılının ilk yarısına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre Sivas'ta ihracat bu yılın Ocak-Haziran ayları arasında 2020'nin aynı dönemine göre artış gösterdi.

Kentte 2020'nin Ocak - Haziran aylarında 33 milyon 462 bin 70 dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 37 milyon 155 bin dolara yükseldi.

TİM verilerine göre Sivas'ta 2021 yılında en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ay Haziran oldu.

Kentte 2021 Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat rakamlarının ay ay dağılımı şu şekilde kayıtlara geçti: Ocak 6 milyon 127 bin dolar, Şubat 6 milyon 398 bin dolar, Mart 7 milyon 10 bin dolar, Nisan 5 milyon 998 bin dolar, Mayıs 4 milyon 611 bin dolar, Haziran 7 milyon 11 bin dolar. - SİVAS