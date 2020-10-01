Sivas'ta ihracat arttı, ithalat azaldı

Sivas'ta 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 34,9 artarak 8 milyon 33 bin dolar, ithalat yüzde 37,9 azalarak 3 milyon 372 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 8 milyon 33 bin dolar, ithalat yüzde 37,9 azalarak 3 milyon 372 bin dolar olarak gerçekleşti. Kentte 2020 Ağustos'ta bir önceki aya göre ise ihracat yüzde 1,4 azalırken, ithalat yüzde 33,8 arttı. - SİVAS