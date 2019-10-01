Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ihracat azaldı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta ihracat azaldı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas'ın yanı sıra Kayseri ve Yozgat'ı da içerisine alan TR72 Bölgesindeki iller arasında ihracat sadece Sivas'ta azaldı.

Sivas'ta ihracat azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas'ın yanı sıra Kayseri ve Yozgat'ı da içerisine alan TR72 Bölgesindeki iller arasında ihracat sadece Sivas'ta azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 azalarak 6 milyon 108 bin dolar, ithalat yüzde 114,6 artarak 5 milyon 125 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise kentte ihracat yüzde 22,6 azalırken, ithalat yüzde 21,8 arttı.


Kayseri'de ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 162 milyon 594 bin dolar, ithalat yüzde 26,8 artarak 106 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Kayseri'de ihracat yüzde 17,7 azalırken, ithalat yüzde 9,4 azaldı.


Geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 631 bin dolar, ithalat yüzde 30,3 azalarak 1 milyon 146 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 48,8 azalırken, ithalat yüzde 71,6 azaldı. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:41:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ihracat azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]