Sivas'ta ihracat ve ithalat azaldı - Son Dakika

Sivas'ta ihracat ve ithalat azaldı
23 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı şubat ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,5 azalarak 6 milyon 410 bin dolar, ithalat ise yüzde 57 azalarak 1 milyon 848 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Sivas'ta ihracat yüzde 11,9 azalırken, ithalat yüzde 58,4 azaldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
Son Dakika KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu