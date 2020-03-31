Sivas'ta ihracat ve ithalat azaldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.



Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı şubat ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,5 azalarak 6 milyon 410 bin dolar, ithalat ise yüzde 57 azalarak 1 milyon 848 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Sivas'ta ihracat yüzde 11,9 azalırken, ithalat yüzde 58,4 azaldı. - SİVAS