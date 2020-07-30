Sivas'ta ihracatta yüzler güldü - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 78,1 oranında artarak 8 milyon 307 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,6 oranında artarak 2 milyon 435 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kentte 2020 haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 39,5 oranında artarken, ithalat da yüzde 2,8 oranında azaldı. - SİVAS