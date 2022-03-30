Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye gıda yardımı yapılacak - Son Dakika

Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye yapılacak gıda yardımlarının dağıtımına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği, kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin destekleriyle il genelinde ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlandı. Hazırlanan yaklaşık 14 bin kolinin dağıtımına başlandı.

Vali Salih Ayhan, gıda kolilerinin hazırlandığı depoyu ziyaret ederek, kolilerin araçlara yüklenmesine yardım etti.

Burada açıklamada bulunan Ayhan, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sosyal devletin imkanlarını yansıtacaklarını belirtti.

Hayırseverlerin destekleri ile 14 bin gıda kolisinin hazırlanarak dağıtımına başlandığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Bir kolimiz yaklaşık 750 liraya mal oldu ve bu kolilerimiz de hayırsever kardeşlerimiz tarafından giderilmiş oldu. Buradan da hayırsever kardeşlerimize de teşekkür ediyorum."

Ayhan, ramazan ayı boyunca yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanacağını da sözlerine ekledi.