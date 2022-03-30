Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye gıda yardımı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye gıda yardımı yapılacak

30.03.2022 18:49
Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye gıda yardımı yapılacak

Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye yapılacak gıda yardımlarının dağıtımına başlandı.

Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye yapılacak gıda yardımlarının dağıtımına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği, kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin destekleriyle il genelinde ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlandı. Hazırlanan yaklaşık 14 bin kolinin dağıtımına başlandı.

Vali Salih Ayhan, gıda kolilerinin hazırlandığı depoyu ziyaret ederek, kolilerin araçlara yüklenmesine yardım etti.

Burada açıklamada bulunan Ayhan, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sosyal devletin imkanlarını yansıtacaklarını belirtti.

Hayırseverlerin destekleri ile 14 bin gıda kolisinin hazırlanarak dağıtımına başlandığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Bir kolimiz yaklaşık 750 liraya mal oldu ve bu kolilerimiz de hayırsever kardeşlerimiz tarafından giderilmiş oldu. Buradan da hayırsever kardeşlerimize de teşekkür ediyorum."

Ayhan, ramazan ayı boyunca yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanacağını da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3 TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 İnegölspor: 3 Bu sazın 'teli' insanın kalbine dokunuyor Bu sazın 'teli' insanın kalbine dokunuyor

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye gıda yardımı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:00:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta ihtiyaç sahibi 14 bin aileye gıda yardımı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement