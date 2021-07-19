Sivas'ta ihtiyaç sahibi 650 aileye kurbanlık dağıtılıyor - Son Dakika

Sivas'ta valilik ve kaymakamlıklar tarafından tespit edilen 650 ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık dağıtımına başlandı.

Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için harekete geçen valilik, il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları koordinesinde kent genelinde 650 aile tespit etti.

Valilik bünyesindeki bir depoda, söz konusu ailelere verilmek üzere alınan 650 küçükbaş hayvanın yüklendiği araçlar dualarla yola çıktı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Salih Ayhan, bayramların toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine işaret ederek, "Biliyorsunuz kurban paylaşmaktır, Allah'a yaklaşmaktır. Dolayısıyla imkanı olanlar, olmayanlara bu duyguyu yaşamaları konusunda yardımcı olmalılar. Biz de bu kapsamda Sivas genelinde yetim, öksüz, engelli ve nüfusu çok fazla olup da şu ana kadar hiç kurban kesememiş 650 aile tespit ettik." dedi.

Çalışmaların, il merkezinde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıkların koordinesinde yapıldığını kaydeden Ayhan, "Bugün kurbanlıklarımız alındı, inşallah akşama kadar da teslimatları yapılacak. Onlar da bu güzel duyguyu hep birlikte yaşayacaklar." diye konuştu.