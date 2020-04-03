Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Yardımlar, kolluk kuvvetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları ve PTT personeli tarafından dağıtılıyor.

Bu kapsamda, il merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan 6 bin 352, ilçelerde yaşayan 7 bin 159 vatandaşa ikametgahlarında ödemeler yapılıyor.

Ödemelerin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını belirten yetkililer, vatandaşlara da dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.