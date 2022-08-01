Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı

01.08.2022 17:32
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 60 DR 977 plakalı Toyota marka otomobil, A.E.Ü. idaresindeki 48 AFM 889 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor Sivas'ta 'sağlık çalışanına şiddeti önleme' tatbikatı yapıldı Sivas'ta 'sağlık çalışanına şiddeti önleme' tatbikatı yapıldı
Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement