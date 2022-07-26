Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

26.07.2022 13:58
Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ve 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ve 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kartepe yönetimindeki 42 AHU 379 plaka hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi kavşağında, Ferman Çilkaya idaresindeki 58 RC 243 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ahat Özbek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gemerek Ziraat Odası Başkanı Çilkaya, ilk müdahalenin ardından Sivas Devlet Hastanesine sevk edildi.

YORUMLAR
500
Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Boğulmaktan son anda kurtuldular Boğulmaktan son anda kurtuldular
Kaynak: AA

Kayseri, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement