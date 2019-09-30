Sivas'ta iki ayrı trafik kazası 7 yaralı

Sivas'ta aynı saatlerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 09.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu Yeni Karşıyaka Köprüsü kavşağında meydana geldi. Şaban Karabayır'ın kullandığı 58 TP 926 plakalı otomobil ile Osman Yıldız yönetimindeki 58 EU 999 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Osman Yıldız yönetimindeki otomobil bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yıldız ile birlikte Şükran Yıldız ve Ömer Efe Yıldız (6) yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diğer kaza ise aynı saatlerde Eğri Köprü Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde meydana geldi. Ahmet Turan Demir idaresindeki 58 AB 485 plakalı otomobil ile Yusuf Develi idaresindeki 58 T 0117 plakalı ticari taksi, yerleşke içerisinde kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı. Kazada sürücüler Ahmet Turan Demir ve Yusuf Develi ile birlikte Mehmet Demir (50) ve Ziya Ekincioğlu (59) yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.