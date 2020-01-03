Sivas'ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak - Son Dakika

Sivas'ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak

6 saat önce

Sivas'ta bir muhabirin yeni yıl hayallerini sorduğu iki çocuk balona binmek istediklerini söyleyince görüntüleri izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Sivas'ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak, System.String[]

Sivas'ta bir muhabirin yeni yıl hayallerini sorduğu iki çocuk balona binmek istediklerini söyleyince görüntüleri izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.


Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan Sivas Radyo Televizyonu (SRT) muhabiri Emine Biyan, yeni yıl öncesi vatandaşlarla röportaj yaptığı esnada iki küçük çocuğa 2020 yılında gerçekleşmesini istedikleri hayallerini sordu. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çocuklar, "Mutluluk isteriz. Hayatımız düzenli olsun yeter bize. Balonlar ile uçmak istiyoruz" cevabını verdi. Biyan'ın çocuklar ile yaptığı röportaj sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak ilgi odağı oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i etiketledi. Arı yaptığı paylaşımda, "Masumiyetlerine gurban olduklarım. Hayalleri balonla uçmakmış, Kıymetli @avhilmibilgin başkanım şayet kardeşlerimizi tespit edip de şehrimize gönderirseniz Kapadokya'da balona bindirip hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Her şey bir hayalle başlar "ifadelerini kullandı.


Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Başkan Arı'ya yanıt olarak, "Doğa harikası Nevşehir'e selam olsun Rasim başkanım. İnşallah bu minik kardeşlerimizin hayallerini el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu sevince ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.


Küçük çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanya üzerine yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çocuklara ulaşıldı. Çocukların önümüzdeki günlerde Nevşehir'e götürülerek hayallerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. - SİVAS

Nevşehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümit Davala'nın havai fişekle imtihanı, sosyal medyada gündem oldu
ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:00 "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle buluştu - Son Dakika
21:00 Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı Açıklaması - Son Dakika
20:59 Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı - Son Dakika
20:57 Caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
20:57 Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]