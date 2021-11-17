Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli." ifadesini kullandı.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti - Son Dakika

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