Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

23.08.2022 00:28
Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan İ.Y. (23) ağır yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheliler A.D. ve S.D. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

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