Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kaynak: AA

kavga, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

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