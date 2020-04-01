Sivas'ta iki ilçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı.

Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları toplanarak koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal ve Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli başkanlıklarında toplanan kurullar, 3 kişiden fazla yan yana yürünmesinin ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunulmasının yasaklanmasını kararlaştırdı.

Koyulhisar ve Akıncılar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararlardan bazıları şöyle:

"- Şehirlerarası toplu taşıma araçları, Sivas merkeze ve ilçelere sadece seyahat belgesi olanları taşıyabilecek.

Sivas'a giden özel araçlar için de koltuk kapasitelerinin (otomobiller için 3 kişi) yarısından fazla yolcu taşımaları yasak olacak.

Şehir içi minibüs seferlerinin sayıları, ihtiyaç durumuna göre minimum seviyeye indirilecek.

Mevsimlik işçilerin sağlık kontrolü sağlanacak.

Kapanan şantiyelerde çalışan işçilerin evlerine dönmelerine izin verilmeyerek şantiyelerinde karantinada kalmaları sağlanacak."

Kurulların aldığı kararlara uymayanlara, 392 lira ile 3 bin 150 lira arasında para cezası uygulanacağı belirtildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde de 3 kişiden fazla yan yana yürümek yasaklanmıştı.