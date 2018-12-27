Sivas'ta İki İlçede Taşımalı Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Sivas'ın Yıldızeli ve Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Sivas
'ın Yıldızeli
ve Gürün
ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yarın kar yağışı ve tipinin ulaşımı engellemesi sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitimlerine devam edeceklerdir" denildi.
Yıldızeli ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucu oluşan buzlanma ve don olayları nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerinde taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrenciler eğitime devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:37 Kaynak: İHA
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