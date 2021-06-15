Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D.B. idaresindeki 58 ABP 930 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta A.Y'nin kullandığı 06 CAB 804 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 58 ABP 930 plakalı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü D.B'nin annesi 57 yaşındaki B.B, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika