Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

23.03.2021 17:50

Son dakika habere göre Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Kaleardı Mahallesi Zümrüt sokak ve Gezgin...

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Kaleardı Mahallesi Zümrüt sokak ve Gezgin sokak kesişiminde meydana geldi. M.G. idaresinde ki 58 BV 871 plakalı Honda marka otomobil ile D.K. idaresinde ki 58 AJJ 973 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Honda marka otomobilde bulunan M.G. ve M.G. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil, Honda, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı         
18:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi         
17:44
Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti         
17:37
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat         
11:54
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 18:40:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei