Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
23.03.2021 17:50
Son dakika habere göre Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Kaleardı Mahallesi Zümrüt sokak ve Gezgin...
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre kaza Kaleardı Mahallesi Zümrüt sokak ve Gezgin sokak kesişiminde meydana geldi. M.G. idaresinde ki 58 BV 871 plakalı Honda marka otomobil ile D.K. idaresinde ki 58 AJJ 973 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Honda marka otomobilde bulunan M.G. ve M.G. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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