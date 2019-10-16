Son Dakika Haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

48 dakika önce

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sıralarında Tuzlugöl Mahallesi Yavuz Bülent Bakiler Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ş. idaresindeki 58 ABA 845 plakalı otomobil ile Y.K idaresindeki 58 NT 158 plakalı otomobil dört yol ağzında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 NT 158 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:48:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]