İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Penpe Özcan (50) idaresindeki 38 ABN 542 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Pınarbaşı yolu kavşağında, Murat Aydın (43) yönetimindeki 60 ABB 617 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 38 ABN 542 plakalı otomobilde bulunan Zahire Arslan (66), Selma Ayan (35) ve Dilara Akın yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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