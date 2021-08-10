Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahya Denizli (44) yönetimindeki 06 FA 6972 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Fahrettin Paşa Caddesi Yavuz Sultan Selim Cami kavşağında, İsmet Sarıkaya (49) idaresindeki 58 T 0118 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan Yaşar Kılavuz (57) yaralandı.

Bir programa katılmak üzere güzergahı kullanan Sivas Valisi Salih Ayhan da makam aracından inerek, panik halindeki yaralı sürücüyü sakinleştirdi.

Daha sonra Ayhan, ekiplere kaza yerine gelmeleri talimatını verdi.

Yaralılar, Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.