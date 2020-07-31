Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Gemerek ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Kürşat Durmuş (41) yönetimindeki 38 GK 287 plakalı otomobil, Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:37
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak