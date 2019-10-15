Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sümmani Akbulut yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Demir Çelik kavşağında Nurettin Köksal (59) idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdulvahap Akbulut ve Fatma Demirci Köksal (56) yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.