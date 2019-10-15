Son Dakika Haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

2 saat önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sümmani Akbulut yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Demir Çelik kavşağında Nurettin Köksal (59) idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdulvahap Akbulut ve Fatma Demirci Köksal (56) yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araca 1,6 milyon TL'den alıcı çıkmadı
Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:46:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]