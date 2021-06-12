Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Öte yandan, kazanın ardından durumundan şüphelenilen yaralı sürücü C.Y, güvenlik güçlerine alkol testi yaptırmamak için uzun süre direndi.

Kazada, sürücüler ve 58 NV 270 plakalı otomobildeki G.C, M.C. ve E.A. yaralandı.

C.Y. idaresindeki 58 LB 193 plakalı otomobil, merkeze bağlı Ulukapı köyü yakınlarında, S.E'nin kullandığı 58 NV 270 plakalı otomobille çarpıştı.

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