Sivas'ta iki otomobil çarpıştı 6 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında kent merkezinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halifelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem Özgen yönetimindeki 58 ABA 429 plakalı otomobil, Gülsüm Korkmaz (26) yönetimindeki 16 AE 928 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Korkmaz ile her iki araçta bulunan Fadime Korkmaz (49), Dilara Soyudoğru (19), Özlem Aydın, Çınar Aydın ve Özkan Aydın yaralandı. YaralAılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.