Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

25.03.2022 11:52
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Serkan Köroğlu'nun (37) kullandığı 58 AAH 475 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Kömürkaya köyü kavşağında, Adem Şahin idaresindeki 38 RD 583 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 58 AAH 475 plakalı otomobilde bulunan Zennure Köroğlu (58) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Yazıcıoğlu ve arkadaşları hemşerileri tarafından anıldı Yazıcıoğlu ve arkadaşları hemşerileri tarafından anıldı Polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı Polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı

Şarkışla, Kayseri, Köroğlu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
11:52 Jilet ve şırınga kullanmıştı! Çocuğuna çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne 20 yıl hapis yatacak
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:58:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement