Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Serkan Köroğlu'nun (37) kullandığı 58 AAH 475 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Kömürkaya köyü kavşağında, Adem Şahin idaresindeki 38 RD 583 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 58 AAH 475 plakalı otomobilde bulunan Zennure Köroğlu (58) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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