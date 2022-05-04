Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Murat Şahin (31) yönetimindeki 58 NR 057 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu ambulans yolu kavşağında Muhittin Bostan (26) idaresindeki 27 B 2267 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Tekin Şahin (54), Gönül (53) ve Recep Bostan (48) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika