Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

04.05.2022 18:42
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Murat Şahin (31) yönetimindeki 58 NR 057 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu ambulans yolu kavşağında Muhittin Bostan (26) idaresindeki 27 B 2267 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Tekin Şahin (54), Gönül (53) ve Recep Bostan (48) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Şarkışla, Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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