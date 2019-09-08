Son Dakika Haberleri: Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

1 saat önce

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Yıldızeli istikametinden Sivas'a giden Ali Zehni Keller yönetimindeki 33 PB 596 plakalı otomobil, köy yolundan kavşağa çıkan Cuma Bozkurt idaresindeki 72 KD 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 33 PB 596 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ali Zehni, Buğra ve Güngör Keller ile diğer araçtaki aynı aileden Hıdır Eymen, Muhammet ve Mehmet Emin Bozkurt yaralandı. Sürücü Cuma Bozkurt ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas Ankara karayolu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:50 Kaynak: DHA
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