Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Yıldızeli istikametinden Sivas'a giden Ali Zehni Keller yönetimindeki 33 PB 596 plakalı otomobil, köy yolundan kavşağa çıkan Cuma Bozkurt idaresindeki 72 KD 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 33 PB 596 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ali Zehni, Buğra ve Güngör Keller ile diğer araçtaki aynı aileden Hıdır Eymen, Muhammet ve Mehmet Emin Bozkurt yaralandı. Sürücü Cuma Bozkurt ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.