Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

03.09.2022 01:03
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana galen kazada iki kişi yaralandı, araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana galen kazada iki kişi yaralandı, araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Yenişehir Mahallesinde Şeyh Erzurumi Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 ADC 789 plakalı Nissan marka otomobil ile O.K. yönetimindeki 34 EL 6219 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir kişi araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yolcu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

YORUMLAR
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Bacağı kaydırak demirine sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri koştu Bacağı kaydırak demirine sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri koştu
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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